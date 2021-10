Escalação: como Fortaleza e Athletico-PR vão a campo pelo Brasileirão

18:18 | Out. 23, 2021

Leão do Pici enfrenta Furacão às 19h15min deste sábado, 23, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time

Após compromissos no meio de semana pela Copa do Brasil, Fortaleza e Athletico-PR voltam as atenções para o Campeonato Brasileiro e medem forças a partir das 19h15min deste sábado, 23, na Arena Castelão, pela 28ª rodada da Série A. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Marcelo Benevenuto, Éderson e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Athletico-PR

4-3-3: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Lucas Fasson e Pedrinho; Christian, Canesin e Jader; Pedro Rocha, Bissoli e Carlos Eduardo. Técnico: Alberto Valentim

