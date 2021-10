Escalação: como Chapecoense e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Chapecoense e Fortaleza duelam hoje, sábado, 16 de outubro (16/10), em jogo válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Tricolor do Pici ocupa a 3ª colocação com 42 pontos somados em 26 jogos, enquanto o Furacão do Oeste é lanterna do certame com 13 pontos conquistados em 26 jogos. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Chapecoense-SC

4-4-2: Keiller; Matheus Ribeiro, Ignácio, Joílson, Jordan; Mancha, Moisés Ribeiro, Lima e Denner; Mike e Rodriguinho. Técnico: Pintado

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Jussa; Bruno Melo, Ronald, Felipe, Matheus Vargas e Yago Pikachu; Angelo Henriquez e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

