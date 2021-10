Fortaleza enfrenta Grêmio em busca da primeira vitória diante da torcida na Série A

Há cinco jogos sem vencer como mandante, Leão do Pici encara vice-lanterna do Brasileirão nesta quarta-feira, 13, às 20h30min, na Arena Castelão e tenta encerrar oscilação

Após dois encontros frustrantes e em busca de se garantir no G-4, o Fortaleza enfrenta o Grêmio-RS nesta quarta-feira, 13, a partir das 20h30min, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o objetivo de conquistar a primeira vitória diante da torcida em 2021 para encerrar o jejum caseiro e não cair na classificação.

Antes um dos melhores mandantes da competição, o Tricolor viu o aproveitamento cair - atualmente tem o quinto melhor rendimento dentro de casa, empatado com o Athletico-PR. Nos últimos cinco compromissos no Gigante da Boa Vista, foram três derrotas (Atlético-MG, Atlético-GO e Flamengo-RJ) e dois empates (Santos-SP e Cuiabá-MT). Além disso, foram nove gols sofridos e apenas um marcado.

Dos três reveses, dois ocorrem neste mês, já com presença de público nas partidas. No último dia 2, após 570 dias de ausência do estádio, 2.785 torcedores viram o Dragão vencer por 3 a 0. Já no último sábado, 9, foi a vez de 4.052 pessoas assistirem ao resultado negativo pelo mesmo placar para o time carioca. Diante da equipe gaúcha, o Leão quer voltar a balançar as redes e retomar as vitórias com o apoio das arquibancadas.

Para enfrentar o Grêmio-RS, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o retorno do zagueiro Marcelo Benevenuto, que anotou dois gols nos últimos quatro jogos e cumpriu suspensão automática diante do Flamengo-RJ. Em contrapartida, o volante Ronald foi expulso contra o Rubro-Negro e ficará fora do duelo. A vaga no meio-campo deverá ser novamente ocupada por Felipe.

Apesar da nova falha, o goleiro Felipe Alves deverá ser mantido como titular na meta. Já o ataque terá nova formação outra vez, dando sequência ao rodízio promovido pelo comandante argentino. Robson e David são os favoritos para formar a dupla ofensiva, com Ángelo Henríquez e Romarinho também como opções. Em meio às trocas no setor, os atacantes do Fortaleza convivem com jejum de gols de mais de dois meses na Série A.

Sem Felipão, o time de Porto Alegre será comandado pelo interino Thiago Gomes. O lateral-direito Rafinha, suspenso, e o atacante Borja, lesionado, são baixas para o confronto tricolor. A equipe poderá ter mudanças, com disputa de posição entre Kannemann e Rodrigues na zaga e Cortez e Guilherme Guedes na lateral esquerda.

Fortaleza x Grêmio-RS

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Grêmio-RS

4-2-3-1: Brenno; Vanderson, Ruan, Kannemann e Bruno Cortez (Guilherme Guedes); Mateus Sarará e Lucas Silva; Alisson, Campaz e Ferreira; Diego Souza. Técnico: Thiago Gomes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 13/10/2021

Horário: 20h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Márcio Henrique de Gois/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

