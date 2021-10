Escalação: como Fortaleza e Flamengo vão a campo pelo Brasileirão

Fortaleza e Flamengo se enfrentam logo mais às 19 horas, no Castelão, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Confira escalação de cada time

Fortaleza e Flamengo se enfrentam logo mais às 19 horas, no Castelão, em partida válida pela 25ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Tricolor do Pici ocupa a 4ª colocação e totaliza 39 pontos somados em 24 jogos. São 11 vitórias, seis empates e sete derrotas no certame. Já o Rubro-Negro está na 2ª posição com 39 pontos conquistados em 21 partidas. São 12 vitórias, três empates e seis derrotas no torneio. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:



ESCALAÇÕES

Fortaleza

3-5-2 > Felipe Alves; Tinga, Titi, Jussa; Pikachu, Éderson, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Edinho, W. Paulista. Téc: Vojvoda

Flamengo

4-3-3 > Gabriel Baptista; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão, Thiago Maia, Andreas; Vitinho, Michael e Pedro.

