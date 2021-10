Com torcida na arquibancada, Fortaleza recebe Flamengo no Castelão

Fortaleza e Flamengo voltam a se enfrentar pela Série A do Brasileiro na noite deste sábado, 9, e a expectativa é novamente por um jogo bem disputado e vistoso. Dessa vez, no entanto, o duelo será no Castelão, a partir das 19 horas, e com público na arquibancada.

Até a noite desta sexta-feira, 8, o número de torcedores que confirmaram presença no estádio, entre check-ins e venda de bilhetes avulsos, chegou a 4.230. O limite são 6.200 lugares. O protocolo proíbe a venda de ingressos para visitantes, o que fez o Tricolor emitir um comunicado oficial para informar que será proibida a entrada no Castelão de torcedores com a camisa do Flamengo ou qualquer outra que faça alusão ao time carioca.

Para encarar o Mengão, o técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com o zagueiro Benevenuto, suspenso. O defensor faz falta tanto defensivamente, quanto ofensivamente, já que vem sendo arma pelo alto, nas jogadas que nascem de bola parada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O favorito para assumir a vaga de dele é Matheus Jussa, que deve se deslocar para a esquerda, obrigando Titi a jogar centralizado. Outra opção, até mais direta, seria colocar Jackson na lacuna deixada pelo camisa 5.

Há dúvida também quanto ao ataque. Vojvoda vem modificando a dupla de frente a cada partida. A última foi Romarinho e Henríquez, mas substituiu ambos no intervalo por Robson e David, que podem ser os “da vez”. Ronald se saiu bem como meia e deve ser mantido, mas Lucas Lima é sempre uma opção.

Pelo lado do Flamengo, Renato Gaúcho tem quase um time inteiro de desfalques. Além dos convocados para as Eliminatórias da Copa de 2022 (Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Isla), o treinador não conta com Gustavo Henrique, Diego Ribas e David Luiz, lesionados. O goleiro Diego Alves viajou, mas é dúvida por conta de uma gripe. Pelo menos o lateral-esquerdo Filipe Luis, que foi poupado do jogo passado, tem retorno confirmado.

Ficha Técnica:

Fortaleza

3-5-2

Felipe Alves; Tinga, Titi, Jussa (Jackson); Pikachu, Éderson, Felipe, Ronald, Crispim; Robson, David. Téc: Vojvoda

Flamengo

4-3-3

Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; Arão, Thiago Maia (Michael), Andreas; Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data:9/10/2021

Horário: 19 horas

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima-MG

Assistentes: Felipe Alan de Oliveira-MG e Fernanda Nândrea Antunes-FIFA/MG

VAR: Igor Junio Banavenuto-FIFA/VAR

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook e YouTube do O POVO Online



Tags