Escalação: como Fluminense e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

20:34 | Out. 06, 2021

No Maracanã, Leão do Pici visita Tricolor das Laranjeiras a partir das 21h30min, pela 24ª rodada da Série A. Confira escalação de cada time

Em duelo tricolor no Rio de Janeiro, o Fortaleza visita o Fluminense-RJ nesta quarta-feira, 6, às 21h30min, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fluminense-RJ

4-3-3: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Yago e Nonato; Luiz Henrique, Fred e Caio Paulista. Técnico: Marcão

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Éderson, Ronald e Lucas Crispim; Romarinho e Ángelo Henríquez. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

