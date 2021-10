Escalação: como Fortaleza e Atlético-GO vão a campo pelo Brasileirão

No jogo que marca a volta do torcedor aos estádios no futebol cearense, Fortaleza e Atlético-GO medem forças neste sábado, 2, a partir das 17 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES

Fortaleza



3-5-2: Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Lucas Lima e Bruno Melo; David e Wellington Paulista. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Atlético-GO



4-3-3: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Eder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Matheus Barbosa e João Paulo; André Luís, Ronald e Zé Roberto. Técnico: Eduardo Souza

