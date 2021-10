Cerca de 2500 torcedores já garantiram lugar para o duelo entre Fortaleza e Atlético-GO

Segundo Gigliani Maia, gestor do sócio-torcedor do Tricolor do Pici, a procura está sendo superior ao jogo contra o Independente, em 2020, pela Copa Sul-Americana

Nesta sexta-feira, 1, o Fortaleza iniciou o check-in e também a venda de ingressos para a partida deste sábado, diante do Atlético-GO, às 17 horas, na Arena Castelão, que irá marcar o retorno da torcida tricolor ao estádio após 570 dias. Em entrevista coletiva, Gigliani Maia, gestor do sócio torcedor do Tricolor do Pici, afirmou que cerca de 2500 pessoas já garantiram seus lugares na arquibancada.

Para comprar o ingresso ou, no caso dos sócios, fazer o check-in, é necessário realizar o cadastro da carteira digital de vacinação obtida via aplicativo do ConecteSUS, para comprovar as duas doses - ou dose única - da vacina há ao menos 15 dias. Outra exigência é o uso de máscara cirúrgica (N-95 ou PFF2). Não será aceito a utilização de máscara de pano, por exemplo.

Sobre o assunto Fortaleza divulga valores dos ingressos da partida contra Atlético-GO pela Série A do Brasileirão

Fortaleza volta a jogar com público no Castelão após 570 dias; relembre a última vez

Ansiosos pelo retorno, torcedores do Fortaleza garantem lugar em jogo no Castelão

Na volta da torcida ao Castelão, Fortaleza encara Atlético-GO pela Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado sobre como o clube está se prevenindo para tentativas de fraude em relação às carteiras de vacinação, o gestor explicou.

"Trabalhamos em um processo para prevenir esse tipo de fraude. Segundo o protocolo imposto pela Sesa, somente os cartões emitidos pelo ConectaSus são admitidos. Esses cartões vêm com um QR Code e com um código de validação, então a possibilidade de fraude é mínima, já que o torcedor só pode fazer o check-in ou comprar o ingresso com o cartão validado."

Com 10% da capacidade do Castelão liberado, o Leão poderá contar com 6.200 torcedores. Serão 5 mil lugares destinados aos sócios, mil para venda de ingressos e 200 para os camarotes. Segundo Gigliani, a procura está sendo grande.

"A procura foi maior que do jogo contra o Independente, que foi o jogo mais significativo da história do Fortaleza. Tivemos mais de 2000 check-ins e vendemos 250 ingressos. Então já temos um público garantido de 2500 torcedores mais ou menos."

Os torcedores presentes na Arena Castelão irão passar por um processo de monitoramento pós-jogo. De acordo com Gagliani Maia, o Fortaleza se comprometeu com a Sesa que após a partida serão enviados formulários de sintomas para que cada pessoa presente no estádio preencha. Quem indicar algum sintoma da Covid-19 será acompanhado pela Sesa.

Ingressos para Fortaleza x Atlético-GO:



Inferior Norte/Sul: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Superior Norte/Sul: R$ 100 (inteira) / 50 (meia)

Superior Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Bossa Nova: R$ 150 (inteira) / R$ 75 (meia)

Premium: R$ 220 (inteira) / R$ 110 (meia)



Tags