Transmissão ao vivo de Sport x Fortaleza pelo Brasileirão; acompanhe narração

Sport e Fortaleza se enfrentam logo mais às 18h15min, na Arena Pernambuco, em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Devido aos resultados anteriores, o Tricolor do Pici entra em campo fora do G-4, no quinto lugar, e só uma vitória diante do Rubro-negro nordestino, na 19ª posição, recolocará os cearenses entre os quatro mais bem colocados da primeira divisão. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Sobre o assunto Contra o Sport, Lucas Lima prega manutenção de desempenho do Fortaleza, mas com resultado positivo

Sport x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Escalação: como Sport e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

