Escalação: como Sport e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Sport e Fortaleza se enfrentam logo mais às 18h15min, na Arena Pernambuco, em partida válida pela 22ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Devido aos resultados anteriores, o Tricolor do Pici entra em campo fora do G-4, no quinto lugar, e só uma vitória diante do Rubro-negro nordestino, na 19ª posição, recolocará os cearenses entre os quatro mais bem colocados da primeira divisão. Confira abaixo escalação confirmada de cada time:

ESCALAÇÕES



Sport



Mailson; Hayner, Pedro Henrique, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison e Hernanes; Everaldo, Paulinho Moccelin e André. Técnico: Gustavo Florentín





Fortaleza

Felipe Alves; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Felipe e Lucas Crispim; Lucas Lima, Romarinho e Robson. Tec: Juan Pablo Vojvoda.

