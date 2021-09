Transmissão ao vivo de Internacional x Fortaleza pelo Brasileirão; acompanhe narração

Internacional e Fortaleza se enfrentam logo mais às 11 horas, no Beira-Rio, em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN

Internacional e Fortaleza se enfrentam logo mais às 11 horas, no Beira-Rio, em partida válida pela 21ª rodada da Série A do Brasileirão 2021. O Tricolor do Pici acumula na competição nove vitórias, seis empates e cinco derrotas e ocupa a 4ª colocação na tabela. Já o Colorado está na 10ª posição com 26 pontos conquistados em 19 jogos. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

>>> Escalação: como Internacional e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão



Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN via Youtube:

