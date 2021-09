Embalado, Fortaleza quer voltar a vencer na Série A diante do Internacional, em Porto Alegre

Classificação histórica na Copa do Brasil elevou a moral do Tricolor, que tentará nova vitória sobre o Colorado na atual Série A. O Inter de hoje, porém, não é o mesmo que foi goleado no Castelão e com Diego Aguirre no comando, mira entrar no G-6

Com a confiança totalmente restabelecida devido a classificação inédita para a semifinal da Copa do Brasil, o Fortaleza volta a campo neste domingo, 19, para enfrentar o Internacional-RS, a partir das 11 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Depois de encerrar o jejum de vitórias que vivia, o Tricolor agora quer voltar a vencer na Série A, o que não acontece há cinco rodadas.

Mesmo com os tropeços, o Tricolor conseguiu se manter entre os quatro primeiros colocados do certame, mas foi ultrapassado pelo Flamengo-RJ e viu o RB Bragantino-SP se aproximar - nos dois casos, a diferença é de um ponto. Um resultado positivo fora de casa, portanto, pode proporcionar uma situação mais confortável na tabela ou pelo menos assegurar a posição atual.

Do outro lado, o Leão encontrará um Colorado diferente daquele que foi goleado por 5 a 1 no duelo do primeiro turno, no dia 6 de junho, na Arena Castelão. O uruguaio Diego Aguirre assumiu o comando e enfrentou momentos de oscilação, mas agora figura no meio da tabela e ostenta invencibilidade de seis jogos - três empates e três triunfos.

Em solo gaúcho, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o lateral-direito e zagueiro Tinga, suspenso, e nem com o volante Felipe, em recuperação de entorse no tornozelo direito. O posto na defesa deverá ser ocupado por Marcelo Benevenuto, que volta a ficar à disposição após ausência no meio de semana.

No meio-campo, Ronald deve ser mantido ao lado de Éderson após a boa atuação da dupla de volantes contra o Tricolor do Morumbi. O armador Lucas Lima também reaparece como opção e pode ganhar nova chance entre os titulares. Já o ataque tem David, Robson e Ángelo Henríquez como postulantes, além da possibilidade de permanência de Wellington Paulista.

O Internacional-RS também entra em campo desfalcado: o atacante Taison segue em recuperação de lesão muscular e dá lugar a Maurício. Por outro lado, o volante Rodrigo Dourado e o meia-atacante voltam a ficar à disposição de Aguirre após suspensão automática. No Beira-Rio, o Colorado conta ainda com o faro de gol de Edenílson - um dos artilheiros da Série A, com oito tentos - e Yuri Alberto.

Internacional-RS x Fortaleza

Internacional-RS

4-5-1: Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Mauricio; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre

Fortaleza

3-5-2: Felipe Alves; Marcelo Benevenuto, Titi e Matheus Jussa; Yago Pikachu, Ronald, Éderson, Lucas Lima e Lucas Crispim; Robson e David (Ángelo Henríquez). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre/RS

Data: 19/9/2021

Horário: 11 horas (horário de Fortaleza)

Árbitro: Edina Alves Batista/SP

Assistentes: Neuza Ines Back/SP e Leila Naiara Moreira da Cruz/DF

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

