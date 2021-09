Fortaleza vence o Bahia por 2 a 1 e se classifica para a semifinal do Brasileirão de Aspirantes

Os gols do Leão foram marcados por Vitor Ricardo e Erick. Com o resultado, o Tricolor chega aos 15 pontos e se mantém com 100% de aproveitamento na segunda fase do torneio

Invicto no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e com 100% de aproveitamento na segunda fase do torneio, o Fortaleza voltou a vencer na tarde desta quinta-feira, 16, e garantiu a classificação para as semifinais. O Leão derrotou o Bahia, de virada, por 2 a 1. Vitor Ricardo e Erick Cunha marcaram para o Tricolor do Pici, enquanto Raniele fez o gol do Esquadrão.

O Bahia abriu o placar de pênalti, logo no início da partida. Raniele converteu a cobrança e colocou a equipe baiana em vantagem no confronto. Atrás do placar, o Fortaleza passou a pressionar o adversário. No fim do primeiro tempo, Vitor Ricardo aproveitou uma sobra de bola e igualou o marcador.

Sobre o assunto Vojvoda comemora classificação do Fortaleza: "me sinto representado, identificado e orgulhoso"

"Mosaico", festa e Vojvoda em êxtase: o vestiário do Fortaleza em noite histórica na Copa do Brasil

Após vitória, Fortaleza volta aos treinos com foco no Internacional; veja desfalques

Por foco máximo, Vojvoda fechou último treino do Fortaleza para enfrentar São Paulo até para diretores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na etapa final, o jogo se tornou mais equilibrado, com os dois times buscando o resultado. Aos 34 minutos, após escorada de Dioguinho, a bola sobrou para Erick, que livre, marcou o gol da virada, dando números finais à partida.

Com o resultado, o Tricolor do Pici chega aos 15 pontos, com cinco vitórias e 100% de aproveitamento na segunda fase da competição, garantindo a classificação para a semifinal como líder do Grupo D. O Bahia se mantém na terceira colocação, com seis pontos conquistados.

Na próxima rodada, o Fortaleza encara o vice-líder Avaí-SC, quinta-feira, 23, às 15 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).



Tags