Após virada no Mineirão no 1º turno, Fortaleza reencontra Atlético-MG; veja retrospecto

Em nove confrontos no Brasileirão por pontos corridos, Leão do Pici soma quatro triunfos, três derrotas e um empate. Na atual temporada, Tricolor bateu Galo por 2 a 1 fora de casa

Na parte de cima da classificação, Fortaleza e Atlético-MG se reencontram neste domingo, 12, a partir das 16 horas, na Arena Castelão, pela 20ª rodada da Série A. Depois de 105 dias do triunfo tricolor de virada no Mineirão, as equipes voltam a medir forças em um confronto com histórico equilibrado na elite.

Na manhã de 30 de maio, em Belo Horizonte, o Galo saiu na frente com gol do atacante Hulk, de pênalti - a infração foi contestada pelos visitantes. No segundo tempo, com dois gols de Yago Pikachu, o Leão assegurou a vitória por 2 a 1 nos acréscimos e largou com resultado positivo na competição.

Desde então, o time do Pici se manteve sempre nas primeiras posições do Brasileirão - foram 17 das 19 rodadas dentro do G-4 - e atualmente ocupa o terceiro lugar, com 33 pontos. Já os mineiros tiveram início oscilante, mas deslancharam com 11 jogos de invencibilidade e chegaram à liderança, com 39 pontos.

Na abertura do returno, o Fortaleza almeja pôr fim à sequência de cinco jogos sem vencer - quatro pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Os três empates e a derrota deixam a terceira posição sob ameaça em caso de novo tropeço, o que aumenta a relevância do embate contra o Atlético-MG.

Na Série A por pontos corridos, o Tricolor enfrentou o Galo nove vezes em cinco temporadas, com quatro vitórias, três derrotas e três empates. Como visitante, além do resultado positivo neste ano, foram dois reveses, uma igualdade e outro triunfo.

Nos jogos dentro de casa - a exemplo deste domingo, 12 -, o Leão soma duas vitórias, um empate e uma derrota. No último encontro na Arena Castelão, em outubro de 2020, a equipe do Pici venceu por 2 a 1, com gols de David e Bruno Melo - Eduardo Sasha descontou para os mineiros.

Confira o retrospecto de Fortaleza x Atlético-MG pela Série A:

Atlético-MG 1x2 Fortaleza - Série A 2021

Atlético-MG 2x0 Fortaleza - Série A 2020

Fortaleza 2x1 Atlético-MG - Série A 2020

Fortaleza 2x2 Atlético-MG - Série A 2019

Atlético-MG 2x2 Fortaleza - Série A 2019

Atlético-MG 2x3 Fortaleza - Série A 2005

Fortaleza 1x4 Atlético-MG - Série A 2005

Atlético-MG 2x0 Fortaleza - Série A 2003

Fortaleza 4x3 Atlético-MG - Série A 2003

