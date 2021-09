Fortaleza tem o melhor aproveitamento da Série A em duelos contra equipes do G-6

Autor de um dos gols do Fortaleza na derrota por 4 a 2 para o Bahia — o primeiro do atleta pelo Leão —, Matheus Vargas comentou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 8, sobre o momento do Tricolor na Série A e também sobre a disputa pela titularidade com o recém-contratado Lucas Lima.

Há quatro partidas sem vencer no Brasileirão, com três empates e uma derrota, o Leão vive seu pior momento no torneio. Apesar da sequência, a equipe comandada pelo treinador Vojvoda se manteve na terceira colocação, com 33 pontos. Para Matheus Vargas, o período de instabilidade está dentro do esperado.

"Sabemos que a competição é muito difícil. Todos os times têm um elenco qualificado. Sabíamos que uma hora chegaria uma dificuldade dessa, de não vencer a quatro jogos. Temos que nos manter firmes e concentrados, trabalhando muito para melhorar a cada jogo e sair vitorioso."

Segundo o meio-campista de 25 anos, o bom início do Fortaleza na Série A chamou a atenção dos adversários, que passaram a estudar o Tricolor com mais densidade. "As equipes têm estudado a maneira do Fortaleza jogar. Com o passar do tempo, vai ser mais difícil os jogos. Como o Vojvoda diz, temos que nos reinventar dentro da competição."

Com a chegada de Lucas Limas, Matheus Vargas ganhou um concorrente direto pela posição no meio-campo. Para o camisa 96, no entanto, a disputa é saudável e só enriquece a qualidade técnica do elenco tricolor.

"Não me sinto pressionado. A gente vê que o Fortaleza só quer crescer. Contratando o Lucas Lima, que é um jogador de muita qualidade, com certeza vai qualificar o setor do meio campo, e com isso, os treinamentos ficam melhores. Cabe ao professor Vojvoda escolher quem vai sair jogando."

Visando o duelo contra o líder Atlético-MG, que acontece neste domingo, 12, às 16 horas, na Arena Castelão, Vargas ponderou alguns aspectos que a equipe precisa melhorar para não repetir atuações como na derrota diante do Bahia, na última rodada.

"Temos que manter o autocontrole da partida e a concentração. No jogo contra o Bahia, tivemos uma perda de concentração e as equipes do Brasileiro são muito qualificadas, a partir do momento que se perde a concentração, eles (adversários) crescem no jogo. Agora é superar que tem o returno contra a equipe que é o líder. Temos que chegar e fazer bonito, bem feito."



