Desfalcado, Fortaleza visita Bahia em duelo de opostos pelo Brasileirão

Na borda do gramado do estádio Pituaçu, onde Fortaleza e Bahia jogam neste sábado, 4, vão estar dois técnicos argentinos. Juan Pablo Vojvoda pelo Leão e Diego Dabove pela Esquadrão. Será a quinta vez que o comandante do Tricolor do Pici vai encarar um time treinado por outro estrangeiro na Série A e a segunda que enfrentará um compatriota no campeonato.

E nesse tipo de embate, aliás, Vojvoda vem se dando bem. Dos quatro times treinados por técnicos de fora do país que ele enfrentou até agora na competição, o comandante do Leão só levou a pior contra o português Antonio Oliveira, do Athletico-PR, na 9ª rodada, mas o placar da Arena da Baixada ficou apertado, terminando em 2 a 1.

O primeiro embate de Vojvoda com outro estrangeiro, porém, foi logo na segunda rodada. O Fortaleza recebeu no Castelão o Internacional do espanhol Miguel Ángel Ramírez e não tomou conhecimento, aplicando uma goleada por 5 a 1. Mais à frente, na 12ª rodada, o duelo foi contra o São Paulo, do também argentino Hernán Crespo. O jogo terminou com vitória inédita do Leão no Morumbi, por 1 a 0.

O triunfo mais simbólico do Tricolor sobre uma equipe comandada por um técnico de outro país na atual edição do Campeonato Brasileiro, porém, foi o conquistado sobre o Palmeiras, no Allianz Parque. Com gol no finalzinho, de virada, o Fortaleza venceu por 3 a 2 o Verdão comandado pelo português Abel Ferreira.

Neste sábado, 4, contra o Bahia, tem mais um confronto do tipo, novamente com dois argentinos. E no histórico de jogo entre eles, o comandante do Leão leva a melhor. Em 2018, comandando o Talleres, Vojvoda ganhou do Godoy Cruz chefiado por Dabove pelo placar de 1 a 0. Já no ano seguinte, enquanto o primeiro era técnico do Huracán e o segundo do Argentino Juniors, houve empate sem gols.

Significa, portanto, que Vojvoda nunca perdeu para Dabove como técnico de futebol, apesar dos poucos encontros. Fortaleza e Bahia neste sábado marca o terceiro embate entre os dois do lado de fora do gramado. Enquanto um quer a vitória para afastar as primeiras desconfianças, outro precisa urgentemente de um triunfo para se afastar da zona da degola.



