Cuiabá tem um retorno para encarar o Fortaleza pela Série A

Adversário do Fortaleza no duelo da 18ª rodada da Série A, o Cuiabá possui uma novidade para o embate diante do Tricolor do Pici, que ocorre nesta segunda-feira, 30, às 21h30min. Trata-se do lateral-direito João Lucas. O jogador esteve ausência na partida diante do Palmeiras por cumprir suspensão.

Para o duelo diante do Leão, ele deve retomar a titularidade no lugar de Lucas Ramon. O time auriverde não possui nenhum desfalque para a partida e deve ir a campo com: João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Pepê, Rafael Gava, Clayson e Cabrera; Jenison.

O Cuiabá embarcou para Fortaleza no início da tarde deste sábado, 28. O time visitante deve treinar no domingo, 29, no CT do Ceará, onde irá finalizar a preparação para o jogo.

