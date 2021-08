Casa de Wellington Paulista, do Fortaleza, tem princípio de incêndio, mas jogador e família estão bem

Adversários na edição passada, Fortaleza e São Paulo se reencontram nesta quarta-feira, 25, na Copa do Brasil, a partir das 21h30min, no Morumbi. Após dois empates e longa disputa de pênaltis em 2020, os Tricolores desta vez duelam pelas quartas de final do torneio e tentam abrir vantagem no confronto de 180 minutos.

Na temporada passada, o Leão enfrentou a equipe paulista nas oitavas de final do mata-mata nacional. As igualdades em 3 a 3, no Castelão, e 2 a 2, no Morumbi, levaram a decisão da vaga para as penalidades. A disputa se estendeu até um 10 a 9 para o Soberano, que se classificou e eliminou o time do ídolo Rogério Ceni.

Em 2020, o Fortaleza entrou direto nas oitavas em razão do título da Copa do Nordeste no ano anterior. Neste ano, para chegar às quartas, precisou superar Caxias-RS, Ypiranga-RS, Ceará e CRB-AL. As classificações já renderam quase R$ 10 milhões aos cofres do clube em cotas de premiação - um novo avanço valeria mais R$ 7,3 milhões.

O escrete do Pici agora tenta escrever novo roteiro e almeja uma inédita vaga na semifinal. Para isso, conta com o retrospecto positivo diante dos clubes de São Paulo nesta temporada: quatro vitórias e um empate em cinco jogos pela Série A. Diante da própria equipe da Barra Funda, conseguiu o primeiro triunfo como visitante na história do confronto.

"Esses dois jogos vão ser muito de estratégia, de todo jeito. Nós vamos estudar o São Paulo, eles já estão nos estudando, então a gente sabe que vai ser nos detalhes e o quanto vale essa classificação para o clube e para nós, jogadores. Entrar mais uma vez na história do clube, passar para uma semifinal, isso é muito importante. A gente vai com unhas e dentes, vai fazer o máximo e se entregar ao máximo para conseguir essa classificação, já começando quarta-feira para fazer um grande jogo e levar um bom resultado para Fortaleza", afirmou o polivalente Tinga, que completou 200 jogos pelo Leão.

O setor defensivo, aliás, é a única preocupação de Vojvoda na escalação do Tricolor de Aço. O zagueiro Marcelo Benevenuto fica fora por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Botafogo-RJ e deverá ser substituído por Jackson. Poupados diante do Juventude-RS, pelo Brasileirão, Titi e Matheus Vargas retornam à equipe na companhia de Yago Pikachu, que estava suspenso em Caxias do Sul.

A zaga também é problema para Crespo no Tricolor do Morumbi. O equatoriano Arboleda sofreu lesão muscular e é baixa para o duelo, mantendo Bruno Alves como dupla de Miranda. Recuperados, o meia Benítez e o atacante Luciano voltaram a atuar diante do Sport-PE e são opções para o decorrer da partida.

São Paulo x Fortaleza

São Paulo

4-4-2: Tiago Volpi; Dani Aves, Bruno Alves, Miranda e Léo; Liziero, Rodrigo Nestor, Vitor Bueno e Rojas; Rigoni e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

Fortaleza

3-5-2: Marcelo Boeck; Tinga, Jackson (Matheus Jussa) e Titi; Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e David. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo/SP

Data: 25/8/2021

Horário: 21h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio/GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva/GO e Bruno Raphael Pires/GO

VAR: Wagner Reway/PB

Transmissão: TV Verdes Mares, SporTV, Premiere, Rádio O POVO CBN e Tempo Real O POVO

