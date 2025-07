Capitão do Fluminense, Thiago Silva revela dicas para comissão técnica antes de encarar o Chelsea

Thiago Silva é pilar defensivo do Flu / Crédito: Michael Reaves/Getty Images/AFP

O Fluminense enfrenta o Chelsea, nesta terça-feira, 8, às 16 horas (de Brasília), pela semifinal do Mundial de Clubes, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Thiago Silva, que defendeu o clube inglês antes de assinar com o Tricolor Carioca, falou sobre o reencontro com a ex-equipe e destacou a preparação para o duelo. "Tem sido bem interessante. A expectativa é grande, a apreensão é grande e a ansiedade é grande por enfrentá-los em uma semifinal de Copa do Mundo. Procurando ajudar a comissão técnica em uns detalhes interessantes. Coisas que vão ficar entre a gente. Estive há pouco tempo atrás em Londres para ver meus filhos e fui aos treinos. É claro que a gente também não pode abrir muita coisa. Mas estamos preparados para esse confronto. Isso é o mais importante, seja quem for do outro lado. O Fluminense tem uma torcida especial e tem uma aura especial. Espero que isso funcione amanhã também", disse Thiago Silva.