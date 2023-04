Fernando Diniz mantém mistério na escalação do Fluminense para decisão do Carioca

Treinador pode contar com retorno de David Braz na zaga, mas Martinelli deverá ser baixa diante do Flamengo, neste domingo, 9

O Fluminense encerrou neste sábado, 8, sua preparação para a final do Campeonato Carioca. Os tricolores precisam vencer o Flamengo por três gols de diferença para conquistar o título. A decisão acontece neste domingo, 9, às 18 horas (de Brasília), no Maracanã.

O técnico Fernando Diniz manteve o mistério na escalação. O comandante pode mexer em duas posições para a partida.

Na zaga, David Braz treinou normalmente e deve retornar ao time após ficar de fora da estreia na Libertadores, quando o Tricolor bateu o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, por 3 a 1 , de virada. No entanto, Vitor Mendes corre por fora por uma vaga entre os titulares.

Já no meio, Martinelli não deve atuar contra o Flamengo após sentir lesão na primeira partida. A tendência é a manutenção de Alexsander no meio, com Marcelo começando a partida na lateral esquerda.

Sobre o assunto Recuperado, Bruno Henrique é relacionado pelo Flamengo para final contra Fluminense

Flamengo: Vidal passa por cirurgia e está fora da final do Campeonato Carioca

