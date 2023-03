Após denúncias de Scarpa e Mayke, Willian Bigode pede licença do Fluminense

Atacante se afasta por tempo indeterminado das atividades do Tricolor das Laranjeiras para resolver questões particulares após caso de golpe de criptomoedas

A polêmica entre o atacante Willian e o meia Gustavo Scarpa ganhou as manchetes nesta semana. O ex-meia do Palmeiras fez um boletim de ocorrência contra o atual atleta tricolor.

Os dois jogadores prestaram depoimentos em São Paulo sobre o assunto. Segundo o jornalista Victor Lessa, Willian pediu uma licença por tempo indeterminado ao Fluminense.

O clube carioca concedeu a licença. Tanto que Willian foi liberado da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda.

Willian publicou um vídeo afirmando que também sofreu prejuízo milionário com a empresa Xland, que trabalha com criptomoedas. Além de Scarpa, o lateral direito Mayke, do Palmeiras, também foi lesado.

