Com muita festa, Marcelo é apresentado à torcida do Fluminense no Maracanã

Na noite desta sexta-feira, o Fluminense preparou uma cerimônia para a volta do lateral Marcelo ao clube. Após 17 anos, o jogador voltou à equipe que foi revelado e foi apresentado para a torcida, no estádio do Maracanã.

Na celebração, que contou com cerca de 35 mil pessoas, o atleta vestiu a camisa 12 e discursou para os torcedores que vieram recebê-lo. O craque agradeceu a todos presentes e garantiu uma temporada forte com o time.

"Obrigado a todos pelo carinho de sempre. Foram 17 anos longe de casa, mas com um sentimento muito bom. Hoje tenho a alegria de estar de volta e tenho certeza que vai dar tudo certo. Vou brigar, treinar, correr e lutar pra dar alegria pra vocês. Não vai faltar entrega, não vai faltar paixão", prometeu.

O evento também contou com a presença de atletas do elenco atual, como German Cano e Paulo Henrique Ganso, e do ex-jogador Fred, além do rapper Filipe Ret. Marcelo entrou no campo acompanhado de sua família e distribuiu autógrafos para os torcedores nas arquibancadas.

"É o momento que eu sempre sonhei, estar aqui com vocês. Tenho outros sonhos também, voltar a vestir a camisa do Fluminense, me sentir mais um guerreiro e brigar por todos os títulos. Tenho certeza que esse ano vai ser maravilhoso para a gente", disse.





De volta. #M12NoMaraca pic.twitter.com/X9XGPfWqqG

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 11, 2023

Após a cerimônia, o jogador de 34 anos falou com a imprensa em entrevista coletiva. Quando perguntado sobre sua posição, Marcelo despistou as perguntas sobre em qual posição irá atuar: "Eu jogo em qualquer lugar: de lateral esquerdo, de meia, de goleiro. Tudo para ajudar o Fluminense".

Regularizado, o defensor já pode estrear pelo Tricolor na fase final do Campeonato Carioca. A expectativa é de que Marcelo esteja se preparando para estar disponível na fase de grupos da Libertadores.