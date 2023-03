Reforço do Fluminense, Marcelo desembarca no Rio de Janeiro com festa da torcida

De volta ao Tricolor das Laranjeiras, lateral-esquerdo chegou ao Brasil nesta quinta-feira, 9, e será apresentado na sexta, 10, no Maracanã

Nesta quinta-feira, 9, o lateral-esquerdo Marcelo, novo reforço do Fluminense, desembarcou no Rio de Janeiro. Em sua chegada, o jogador foi recepcionado com direito a festa da torcida.

"Tremendo até agora. Maravilhoso! Feliz demais, uma alegria imensa. Voltei para casa, já estou aqui, agora esquece. Amanhã (sexta-feira) o bicho vai pegar", afirmou.

A data para a apresentação do defensor já tem data e local marcado. Nesta sexta-feira, 10, o atleta será apresentado à torcida no Estádio do Maracanã. Recentemente, estava no Olympiacos, da Grécia. Porém, ficou um curto período de tempo e, após a rescisão de contrato, optou por retornar ao clube ao qual começou a sua carreira.

Um dos maiores brasileiros da história do Real Madrid, Marcelo colecionou títulos e momentos marcantes em sua passagem pelo futebol espanhol. Antes disso, teve uma rápida passagem pelo profissional do Fluminense. Entre 2006 e 2005, o lateral disputou 50 jogos, com oito gols marcados.

Na noite da última quarta-feira, 8, a torcida do clube carioca teve mais um motivo para comemorar. Além de aumentar a pressão sobre o Flamengo de Vítor Pereira, com a vitória contra o rival, na última rodada do Campeonato Carioca, os comandados de Fernando Diniz conquistaram a Taça Guanabara.

Além disso, também conseguiram a vantagem de decidir até uma eventual final o jogo de volta com o apoio da torcida e, na semifinal, contar com o benefício de um empate no placar agregado.

