Fluminense anuncia renovação com Fernando Diniz até o fim de 2024

Após reeleição do presidente Mário Bittencourt, Tricolor das Laranjeiras comunica novo acordo com o treinador por mais duas temporadas

O Fluminense anunciou, na noite do último sábado, 26, a renovação de contrato do técnico Fernando Diniz. O novo vínculo do treinador é válido até o fim de 2024. O clube utilizou suas redes sociais para informar da extensão.

Após passagem em 2019, Diniz retornou ao Tricolor Carioca em abril de 2022, logo após a conquista do título carioca. Substituindo Abel Braga, o comandante de 48 anos disputou o Campeonato Brasileiro e as Copas do Brasil e Sul-Americana.

Números de Diniz no Fluminense

Apesar da queda precoce na fase de grupos da competição continental, Fernando Diniz levou o Fluminense à semifinal da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo Corinthians, e ao terceiro lugar do Brasileiro, conquistando vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores.

Ao todo, o técnico dirigiu a equipe carioca em 44 partidas neste ano. Com 29 vitórias, nove empates e nove derrotas, obteve um aproveitamento de aproximadamente 66%. Além disso, o time marcou 84 gols e sofreu outros 47.

A primeira passagem no Tricolor

A primeira passagem de Fernando Diniz pelo Fluminense aconteceu em 2019. Na época, o treinador, que foi contratado ainda em 2018, substituiu Marcelo Oliveira.

Por fim, naquela ocasião, também foram disputados 44 jogos. No entanto, somou um aproveitamento bem menor - 49,2%. Isso porque venceu 18 partidas, empatando 11 e perdendo outras 15. O Tricolor Carioca marcou 71 gols e sofreu 48 sob o comando de Diniz na temporada 2019.

Após oito meses de trabalho, Diniz foi demitido em agosto daquele ano pela falta de resultados positivos. O Fluminense figurava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

