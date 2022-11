Santos x Fortaleza: venda de ingressos é iniciada; veja valores para visitantes

Peixe e Leão se enfrentam no próximo domnigo, 13, na Vila Belmiro, pela última rodada do Brasileirão 2022. Bilhetes para torcida tricolor custam R$ 80 e R$ 40

O Santos iniciou, nesta quarta-feira, 9, a venda de ingressos para o jogo contra o Fortaleza, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado na VIla Belmiro, no próximo domingo, 13, às 16 horas (de Brasília).

Como é habitual, a comercialização dos ingressos será feita de forma online até um dia antes do jogo. No domingo, a bilheteria do portão 6 da Vila funcionará das 9 horas até às 17.

Já em relação à torcida do Fortaleza, a venda acontecerá no portão 19, das 14 horas às 17 horas, com valor de R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Vale lembrar que a comercialização na bilheteria só acontecerá caso haja ingressos disponíveis.

Veja detalhes da venda de ingressos para Santos e Fortaleza:

CRONOGRAMA DE VENDAS

Data das vendas web:

Quarta-feira (09/11):

10 horas: Rating (5 estrelas)

12 horas: Rating (4 estrelas)

14 horas: Rating (3 estrelas)

16 horas: Rating (2 estrelas)

18 horas: Rating (1 estrela)

Quinta-feira (10/11):

12h00: abertura para público geral – não sócios (Santos e Fortaleza)

Data das vendas nas bilheterias físicas:

Vila Belmiro:

Domingo (13/11):

Torcida Santos (P6): 09 horas às 17 horas

Torcida Fortaleza (P19): 14 horas às 17 horas

Veja o preço dos ingressos:



Geral Santista (P 22)



Inteira: R$ 60,00



Meia e Silver: R$ 30,00



Gold: R$ 15,00



Black: Gratuito

Arquibancada Tiradentes (P 7/8)



Inteira: R$ 80,00



Meia e Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Arquibancada José de Alencar (P 24)



Inteira: R$ 80,00



Meia e Silver: R$ 40,00



Gold: R$ 20,00



Black: Gratuito

Cadeira Térrea Dom Pedro (P 26)



Inteira: R$ 100,00



Meia e Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)



Inteira: R$ 100,00



Meia e Silver: R$ 50,00



Gold: R$ 25,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)



Inteira: R$ 120,00



Meia e Silver: R$ 60,00



Gold: R$ 30,00



Black: Gratuito

Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 140,00



Meia e Silver: R$ 70,00



Gold: R$ 35,00



Black: Gratuito

Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)



Inteira: R$ 150,00



Meia e Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)



Inteira: R$ 150,00



Meia e Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito



Proprietário de Cadeira Silver: R$ 37,50



Proprietário de Cadeira Gold: R$ 18,75



Proprietário de Cadeira Black: Gratuito

Camarote Superior Dom Pedro (P 23)



Inteira: R$ 150,00



Meia e Silver: R$ 75,00



Gold: R$ 37,50



Black: Gratuito

Arquibancada Princesa Isabel (visitante) (P19)



Inteira: R$ 80,00



Meia e Silver: R$ 40,00

PCR – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)



Inteira: R$ 40,00



Meia e Silver: R$ 20,00



Gold: R$ 10,00



Black: Gratuito

