Com gol de Cano no fim, Fluminense perde para o Botafogo, mas garante vaga na final do Carioca

O Fluminense viveu um drama, mas está na final do Campeonato Carioca. O Tricolor das Laranjeiras perdia para o Botafogo por 2 a 0 até os 52 do segundo tempo, quando atacante argentino marcou o gol que garantiu time comandado por Abel Braga na decisão contra o Flamengo. Como tinha vantagem por ter conquistado a Taça Guanabara e vencido o jogo de ida por 1 a 0, os tricolores chegaram à final mesmo com a derrota por 2 a 1 para os alvinegros.

Além da vantagem, o Fluminense precisou usar a conhecida mística do Time de Guerreiros para superar uma atuação ruim. O Botafogo fez 2 a 0 aos 45 minutos do segundo tempo, resultado que eliminaria o Tricolor. Entretanto, o Flu não desistiu e buscou a vaga para a final. O primeiro jogo da decisão contra o Flamengo será nesta quarta-feira.

O Botafogo, que precisava vencer por dois gols de diferença, dá adeus ao Carioca com uma atuação consistente e um castigo, mas já vislumbra o futuro. Novo técnico do Fogão, o português Luís Castro acompanhou a semifinal no Maracanã. O comandante desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste domingo.

A primeira chance foi tricolor. Aos cinco minutos, após cobrança de escanteio, Luccas Claro ganhou pelo alto e cabeceou. A bola passou perto, à esquerda do gol. O clássico era truncado e sem muita emoção.

Após lateral cobrado para área, a bola sobrou para Cano, mas o chute dele foi travado. O técnico Lucio Flavio precisou mudar ainda no primeiro tempo. Barreto precisou ser substituído. Ele se machucou em lance com Willian Bigode. Romildo entrou no Botafogo.

O Fogão encontrava dificuldade para criar. O time errava o passe ou o cruzamento quando chegava perto da área tricolor. O Flu teve nova chance. Arias ficou com a sobra, após cruzamento, e chutou por cima.

Nos acréscimos, o Botafogo encaixou o contra-ataque e abriu o placar, aos 47 minutos. Chay deu um bolão para Erison. O atacante se livrou de David Braz e deixou Luccas Claro no chão e chutou: golaço. O goleiro Douglas Borges ainda apareceu para manter a vantagem no placar. Cano chutou cruzado e parou no goleiro.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com três mudanças. Abel Braga colocou Cris Silva, Nonato e Ganso. Saíram Pineida, Manoel e Arias. O técnico tricolor, assim, desfez o esquema com três zagueiros.

O Tricolor Carioca levou um susto. Após erro na saída de bola, Chay ficou em boa condição, mas viu a finalização ser travada. Depois, Yago Felipe, que entrou na vaga de Martinelli, ficou com a sobra e chutou para fora, com perigo.

Erison, após contra-ataque, chutou para fora, em novo susto para o Fluminense. O atacante do Botafogo teve a chance de fazer o segundo, mas cabeçada, da pequena área, subiu e foi por cima. Ele não desperdiçou nova chance. Aos 45 minutos, após cruzamento da direita, ele cabeceou no canto e fez 2 a 0.

Ganso quase marcou para o Fluminense nos acréscimos, mas errou a cabeçada. Aos 51 minutos, o Fluzão chegou ao gol que precisava. Após cobrança de falta, Ganso acertou o travessão. No rebote, Cano completou. A bola bateu na zaga do Botafogo e entrou.

Fred, que havia entrado no fim, ainda foi expulso. E teve confusão. O árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho terminou o jogo antes de permitir uma cobrança de falta do Fogão. Os jogadores partiram para cima do árbitro.

