Fluminense encaminha contratação do meia Nathan, alvo do Fortaleza

Jogador será emprestado pelo Atlético-MG ao clube carioca até o final da temporada. Leão do Pici apresentou proposta, mas recuou diante dos valores

O Fluminense está perto de anunciar mais um reforço para a temporada. A imprensa carioca já dá como certa chegada do meio-campista Nathan, do Atlético-MG, que foi alvo do Fortaleza, mas optou pelo Tricolor das Laranjeiras em razão das cifras oferecidas.

Nathan deve chegar por empréstimo de uma temporada para a equipe carioca, com opção de compra. O meia já estaria, inclusive, realizando exames médicos para assinar contrato.

O jogador também era cobiçado por Santos e Fortaleza. O Fluminense melhorou os valores durante a negociação e venceu a concorrência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia deve ser o quinto reforço do Fluminense para a temporada de 2022. Antes dele, já foram confirmados David Duarte, Felipe Melo, Mario Pineida e Willian Bigode.

O Fluminense ainda está perto de anunciar mais dois nomes: o lateral-esquerdo Cristiano e o atacante Germán Cano.

Tags