Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Sport e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 15 de novembro (15/11), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), às 18h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Sport x Flamengo: como chegam os times O time pernambucano é o lanterna isolado do Brasileirão com apenas 17 pontos em 32 partidas disputadas. Praticamente rebaixado, ele chega ao duelo diante do Flamengo com a missão de vencer apenas para adiar a queda iminente. Para o duelo, o grupo não poderá contar com o volante Pedro Augusto, ainda no departamento médico, e com o volante Igor Cariús, em tratamento de um desconforto na panturrilha esquerda. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Flamengo vive um cenário oposto, já que briga pela liderança da Série A. Hoje, o time ocupa a 2ª colocação com os mesmos 68 pontos do líder Palmeiras. Por isso, um triunfo fora de casa poderia agregar na busca pelo título, já que o Palmeiras enfrenta um clássico diante do Santos.

