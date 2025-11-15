Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Sport e Flamengo é neste sábado, 15, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Sport e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 15 de novembro (15/11), em jogo atrasado válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), às 18h30min. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Sport x Flamengo: como chegam os times
O time pernambucano é o lanterna isolado do Brasileirão com apenas 17 pontos em 32 partidas disputadas. Praticamente rebaixado, ele chega ao duelo diante do Flamengo com a missão de vencer apenas para adiar a queda iminente. Para o duelo, o grupo não poderá contar com o volante Pedro Augusto, ainda no departamento médico, e com o volante Igor Cariús, em tratamento de um desconforto na panturrilha esquerda.
O Flamengo vive um cenário oposto, já que briga pela liderança da Série A. Hoje, o time ocupa a 2ª colocação com os mesmos 68 pontos do líder Palmeiras. Por isso, um triunfo fora de casa poderia agregar na busca pelo título, já que o Palmeiras enfrenta um clássico diante do Santos.
Sport x Flamengo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Prime Video: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Sport x Flamengo
Sábado, 15 de novembro (15/11), às 18h30min (horário de Brasília).
Onde será Sport x Flamengo
Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)
