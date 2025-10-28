Com a vantagem do empate, Flamengo encara o Racing, fora de casa, pela Libertadores

Jogadores do Flamengo comemoram gol de Carrascal no jogo de ida / Crédito: PABLO PORCIUNCULA

Do lado argentino, a lista de desfalques é extensa. A principal ausência é a do defensor Santiago Sosa, que operou o maxilar após choque com o parceiro de zaga Marcos Rojo no jogo da ida. Além dele, estão fora Alan Forneris, Elias Torres e Franco Pardo.

Fora os desfalques, a parte física do Racing também preocupa o treinador Gustavo Costas. Vietto e Zaracho, nomes importantes do banco de reservas, tiveram problemas musculares durante o ano e não tiveram o destaque de outras temporadas. Apesar disso, o time de Avellaneda não jogou no fim de semana, uma vez que não houve rodada do Campeonato Argentino devido às eleições no país, e passou o intervalo entre os dois confrontos treinando e aprimorando o preparo físico.



Fora o desempenho ruim do Flamengo no fim de semana, o time Rubro-Negro também não teve grandes atuações em solo argentino nas duas partidas que disputou por lá no ano. O Mengo empatou com 1 a 1 com o Central Cordóba na fase de grupos e perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes nas quartas de final. No duelo contra o clube de La Plata, a equipe da Gávea passou por alguns sustos, mas terminou classificada em grande atuação do goleiro Rossi nos pênaltis. Apesar dos sustos em solo "hermano", o Flamengo tem 53,3% de aproveitamento jogando fora de casa pela Libertadores em 2025. Em cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e a derrota citadas, marcando quatro gols e sofrendo somente dois.

Ficha Técnica: Prováveis Escalações: Racing 5-2-3: Cambeses; Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Nardoni, Zuculini e Almendra; Solari, Conechny e Adrián Martínez. Técnico: Gustavo Costas Flamengo