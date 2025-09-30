Filipe Luís completa um ano de Flamengo; Veja numeros

Filipe Luís venceu a Copa do Brasil 2024 e o Brasileirão 2025 / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Filipe Luís completa um ano no comando técnico do Flamengo nesta terça-feira. Nesse período, mesmo em sua primeira experiência como treinador, o ex-lateral esquerdo soma bons números e três títulos conquistados. Depois de anunciar sua aposentadoria dos gramados no final de 2023, Filipe Luís assumiu o comando da equipe sub-17 do Flamengo e logo depois o sub-20, no começo do ano seguinte. Em setembro, o Rubro-negro demitiu o técnico Tite e chamou o ex-jogador para treinar a equipe principal.