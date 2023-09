Técnico do Flamengo: quem será o próximo a dirigir clube? Veja lista

Jorge Sampaoli foi mais um técnico demitido pelo Flamengo; confira lista dos mais cotados para assumir o cargo de treinador do clube Rubro-Negro

O mau relacionamento entre o técnico e o time em 2023, sem títulos, sendo a gota d'água a perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo , culminou na decisão da diretoria em demitir o técnico argentino.

Jorge Sampaoli foi demitido da comissão técnica do Flamengo nessa quinta-feira, 28, e já estão sendo ventilados alguns nomes para assumir o comando técnico do Rubro-Negro já visando a temporada de 2024.

Sampaoli tinha contrato com o clube carioca até o final de 2024 e vai receber o valor da sua multa rescisória integral, que é de 1,8 milhão de euros (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual).

Com a demissão do técnico, o Flamengo se aproxima da marca de 50 milhões pagos apenas com valores de multas dos técnicos.



Além de Sampaoli, Doménec Torrent, Rogério Ceni, Paulo Sousa e Vítor Pereira formam a lista de técnicos que foram demitidos antes do final de seu contrato com o Flamengo.

Visando encontrar um técnico para a temporada 2024 do Flamengo, O POVO separou uma lista de nomes que estão sendo ventilados pelo Rubro-Negro e que podem assumir a vaga deixada por Jorge Sampaoli.

Próximo técnico do Flamengo: Tite

O ex-técnico da Seleção Brasileira de futebol, que esteve à frente do Brasil nas últimas duas Copas do Mundo, é o principal nome para assumir o Flamengo.

Tite já falou em diversas entrevistas que não pensa na hipótese de assumir um clube brasileiro no pós-Copa do Mundo, mas como seu mercado na Europa é um pouco fechado e devido ao clamor da torcida rubro-negra, a possibilidade de ele assumir o time pode se concretizar.