Flamengo: Marcos Braz fala sobre agressão em shopping e diz ter sido ameaçado; assista

Vice-presidente do Rubro-Negro e vereador do Rio de Janeiro se envolveu em briga com torcedor nesta semana e deu sua versão sobre o caso nesta quinta-feira, 21

"Viemos para esclarecer alguns fatos e situações. Reportagens que foram feitas e que não procedem com o fato. Acho que com o tempo, as verdades vêm aparecendo. Eu fui ao shopping para comprar um presente para minha filha. Fui cobrado por algumas pessoas enquanto estava dentro da loja. Não falei nada, até porque tinha um casal com um bebê recém-nascido. Depois que eles foram embora, minha filha chegou com duas amigas. Compramos o presente e ela foi ver vitrine. Depois, um voltou e ficou falando. Disse que minha filha estava perto. Quando ele disse a frase: "F... a sua filha" foi aquilo que vocês viram nas imagens ", disse.

Braz seguiu com seu relato.

"Saí dali e voltei para a loja. Fui para o mezanino e já estava viralizado. Pouco tempo depois, dois policiais apareceram. Disseram que estava na internet a briga e foram acionados. Perguntaram se eu estava machucado e me informaram que eu deveria ir para a delegacia. Prestei depoimento e fui para o IML. Depois segui com a vida", declarou.

O dirigente rechaçou que tenha pensado em deixar o cargo após o episódio.

"Quando aceitei ser vice-presidente do Flamengo, eu tinha noção. Eu sei da pressão. Sei que os resultados às vezes não vêm, os resultados esportivos não vêm. Jamais tive problema com torcedor, jamais fiz banana para o torcedor. Eu convivo bem com essa pressão. Às vezes, a pressão é acima do tom, mas eu estou acostumado", falou.