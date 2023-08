Flamengo: Sampaoli minimiza decisão da Copa do Brasil no Morumbi

Técnico do Rubro-Negro projeta finais do mata-mata nacional diante do São Paulo. Jogos serão nos dias 17 e 24 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira, 28, a ordem do mando de campo da final da Copa do Brasil. O Flamengo vai iniciar a disputa pela taça no Maracanã e a decisão contra o São Paulo acontece no Morumbi.

A partida de ida, no Rio de Janeiro, vai acontecer no dia 17 de setembro. Na semana seguinte, o confronto será em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Jorge Sampaoli minimizou o fato do Flamengo decidir o título fora de casa.