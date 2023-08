Sampaoli afirma que ainda está se adaptando ao elenco do Flamengo: "Trabalhando a intensidade"

O Flamengo tem vivido dias tensos, principalmente após a eliminação na Libertadores. O técnico Jorge Sampaoli vem sendo pressionado pelas recentes atuações da equipe rubro-negra. O treinador argentino se defendeu e afirmou que ainda está se adaptando ao elenco do Flamengo.

"Há uma projeção de que os jogadores que estão fora da equipe titular possam se comunicar e adaptar ao treinador. Aqui, ao contrário, nós estamos nos adaptando ao elenco. Onde trabalhei antes foi totalmente diferente. Não tenho problema com isso", iniciou o argentino.

O comandante do Rubro-Negro continuou: "Quero sempre que a equipe atue do mesmo jeito no primeiro e segundo tempo, com o protagonismo. Quando há uma passividade ou comodidade eu me incomodo sim. Estou trabalhando a intensidade, mas há algumas facetas que ainda não consegui".