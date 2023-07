Flamengo marca no fim e só empata com o América-MG pelo Brasileirão

Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Rubro-Negro buscou o empate por 1 a 1 com o América-MG, neste sábado, 22, no Maracanã

O Flamengo evitou uma frustração maior no Maracanã. Com um gol aos 49 minutos do segundo tempo, o Rubro-Negro buscou o empate por 1 a 1 com o América-MG, neste sábado, 22, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Parte da torcida vaiou o time após o jogo.

A tarde rubro-negra teve uma boa dose de frustração mesmo com o gol no fim. A expectativa era alta devido à escalação de um quarteto mágico. Jorge Sampaoli escalou Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, algo que não acontecia no clube desde 2022, quando BH se lesionou.

O Flamengo, contudo, decepcionou. O começo até foi promissor, mas o clube carioca sofreu com falta de inspiração. Na etapa final, Sampaoli desfez o quarteto. O Fla, entretanto, recorreu a muitos cruzamentos e continuou sem criatividade. No fim, conseguiu achar o empate.

Com o resultado, o Flamengo vai a 28 pontos e continua na vice-liderança, mas pode perder a posição ao longo da rodada. O América-MG agora tem dez pontos e está na 19ª colocação. A lanterna ficou nas mãos do Vasco.

O Rubro-Negro, agora, inicia a disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Nesta quarta-feira, visita o Tricolor Gaúcho, às 21h30min, na Arena do Grêmio, pelo primeiro jogo da semifinal.

Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Atlético-MG, no Independência, sábado, às 21 horas. O América-MG, por sua vez, recebe o Palmeiras, domingo, dia 30, às 16 horas.