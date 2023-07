Flamengo lança camisa em homenagem à Seleção Brasileira feminina

Brasil estreia na Copa do Mundo Feminina diante do Panamá no dia 24 de julho

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira, 12, o lançamento de uma camisa em edição limitada em homenagem à seleção brasileira feminina. O design do manto foi escolhido em votação aberta aos torcedores rubro-negros.

A camisa já está disponível para compra exclusivamente na página oficial do Flamengo no Mercado Livre, um dos parceiros da ação do clube.

Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, destacou a importância da ação para o clube valorizar a Seleção feminina, que disputa a Copa do Mundo a partir do dia 24 de julho, e se aproximar do torcedor.

"O engajamento dos nossos torcedores foi fundamental para a criação dessa peça oficial do clube e para mostrar que a Nação Rubro-Negra vai ficar aqui do Brasil mandando muitas energias positivas para as meninas da Seleção", destacou.