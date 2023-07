Sampaoli aprova atuação do Flamengo contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil

O Flamengo mostrou força e venceu o Athletico-PR por 2 a 1, no Maracanã, na última quarta-feira, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os cariocas saíram na frente no confronto eliminatório, e, por conta da boa atuação, o técnico Jorge Sampaoli fez questão de elogiar sua equipe, que precisou buscar a virada após o Furacão abrir o placar.

"Foi uma boa vitória. Buscamos o jogo durante os 90 minutos. As alterações fizeram a equipe chegar a virada", declarou o treinador argentino.

Sampaoli destacou, ainda, a dificuldade em passar pela marcação do Athletico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi muito difícil para a gente, pois eles estavam com muitos jogadores na defesa. Favoreceu muito eles terem aberto o placar no começo. Tivemos muita posse de bola no primeiro tempo, mas sem criar muitas chances. O Athletico é uma equipe muito física", concluiu o comandante do rubro-negro carioca.

A partida de volta contra o Athletico-PR será na próxima quarta-feira, em Curitiba. O Flamengo joga pelo empate para avançar para a semifinal da competição.