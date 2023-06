Gabigol é desfalque em treino do Flamengo e faz trabalho de reforço muscular

Atacante do Flamengo foi ausência de alguns jogos recentemente por desgaste físico

O Flamengo vem trabalhando de olho no retorno do Campeonato Brasileiro após a pausa para a data Fifa. No comando dos treinos, o técnico Jorge Sampaoli busca melhorar o desempenho da equipe para a sequência da temporada.

Entetanto, o técnico do Flamengo teve um desfalque no último trabalho com o elenco. Isso porque o atacante Gabigol ficou na academia realizando reforço muscular.

Gabigol foi ausência de alguns jogos recentemente por desgaste físico. O atacante atuou antes da parada, na vitória sobre o Grêmio, quando participou apenas do primeiro tempo.

A expectativa é a de que Gabigol volte aos treinamentos já nesta sexta-feira. O Flamengo segue com os trabalhos visando o duelo contra o Red Bull Bragantino, na próxima quinta-feira, em Bragança Paulista, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.