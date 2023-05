Flamengo anuncia afastamento de Marinho horas após desejar 'feliz aniversário' ao atleta

O aniversário de 33 anos do atacante Marinho, hoje no Flamengo, está sendo inusitado. Isso porque três horas após desejar "Parabéns e Felicidades" ao atleta, o clube Rubro-Negro anunciou o afastamento do jogador por tempo indeterminado. Marinho foi ainda multado e, por consequente, irá treinar em período alternativo aos demais colegas.

O motivo, que não foi revelado pelo clube, também levou o jogador a não ser relacionado no empate contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Marinho foi multado, retirado da relação do último jogo e treinará em período alternativo por tempo indeterminado", comunicou o Rubro-Negro nas redes sociais.

Desde que chegou à equipe, no começo da temporada passada, o ponta não conseguiu atender às expectativas da torcida. Nos últimos meses, o atleta perdeu ainda mais espaço, sendo que não entra em campo desde o dia sete de maio.

O contrato de Marinho com o Flamengo se encerra no final do ano. Até o momento, o atacante disputou 56 partidas e marcou seis vezes, em sua passagem pelo Rubro-Negro. Em 2023, foram 16 jogos, sem nenhum gol anotado. (Com Gazeta Esportiva)