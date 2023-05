Sampaoli cobra "mais maturidade" do Flamengo após vitória sobre o Bahia

O Flamengo levou sustos mesmo com dois jogadores a mais em relação ao Bahia. A situação fica como alerta para o time rubro-negro. O diagnóstico do técnico Jorge Sampaoli é que faltou maturidade ao time na vitória por 3 a 2, no último sábado, 13, em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O time precisava de mais maturidade para controlar o ataque. O time rival tinha muita energia e nos levava para a nossa área. Por não haver controle, não conseguimos fazer a diferença para um resultado mais largo", analisou Sampaoli.

"Uma partida muito frenética, muito acelerada. O time sentiu o ritmo no primeiro tempo. Conseguiu uma diferença clara, também no segundo tempo. Mas não conseguiu jogar muito tempo com a bola, o que gerou ataques dos dois lados. É um processo", completou o técnico rubro-negro.

O Flamengo "comprou" a correria do Bahia. Desde o primeiro tempo, o jogo foi acelerado. O time carioca abriu 2 a 0, levou um gol, mas ampliou nos acréscimos da etapa inicial. Assim, foi para o intervalo vencendo por 3 a 1.

O Bahia diminuiu novamente no começo do segundo tempo. Aos 28 minutos, Rezende foi expulso. Três minutos depois, Kanu também levou o vermelho. Mesmo com dois jogadores a mais, o Rubro-Negro levou alguns sustos, mas segurou o resultado positivo.

Agora, o Flamengo inicia o confronto de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. O primeiro jogo é nesta terça-feira, 16, às 21 horas (de Brasília), no Maracanã.