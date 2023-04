Dirigente do Flamengo confirma desejo de renovar contrato com Gabigol

Camisa 10 tem vínculo com o Rubro-Negro até o final de 2024, e executivo de futebol Bruno Spindel revela intenção de ampliação do acordo

Nos últimos anos, o Flamengo vem buscando manter seus principais jogadores sob contrato. Um dos maiores ídolos do atual elenco é o atacante Gabigol. O camisa 10 rubro-negro tem contrato até o fim de 2024. No entanto, segundo o diretor-executivo Bruno Spindel, a diretoria espera ampliar o vínculo do jogador.

"Espero que seja possível em um futuro breve. A gente já iniciou as conversas. É um processo cauteloso, cuidadoso. Espero que dê certo. É um grande ídolo do Flamengo. Somos muito gratos a ele. É óbvio que o Flamengo quer continuar com ele por muito tempo. É o nosso desejo. Ele é muito feliz aqui. É o desejo de todos", disse.

Diferente das últimas temporadas, Gabigol tem sofrido para marcar. No ano, são 11 gols em 22 jogos. O atacante tem visto Pedro se tornar o artilheiro do clube e, no comando do português Vitor Pereira, chegou a conversar com o treinador e pedir para disputar a posição com o companheiro.

O Flamengo volta a campo neste domingo, 30, às 16 horas (de Brasília), em confronto contra o Botafogo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

