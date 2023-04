Após susto, Gabigol treina com elenco do Flamengo de olho no Inter

O Flamengo voltou aos treinos visando a partida contra o Internacional, neste domingo, 23, no Beira-Rio. O confronto é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Os rubro-negros vão em busca da segunda vitória no Campeonato Brasileiro, já que iniciaram a Série A derrotando o Coritiba, no Maracanã, por 3 a 0.

O técnico Jorge Sampaoli estreou no comando da equipe com vitória. O Flamengo derrotou, sem dificuldades, o Ñublense-CHI, no Maracanã, por 2 a 0. A partida era válida pela Libertadores, competição na qual os cariocas haviam perdido a primeira partida para o Aucas-EQU.

Para o fim de semana, Sampaoli sabe que poderá contar com o atacante Gabriel. O jogador saiu de campo no meio de semana com dores nas costas, mas treinou normalmente com o restante do elenco.

Na temporada, o camisa 10 do Flamengo disputou 20 partidas, marcou 10 gols e deu uma assistência. Gabigol vem realizando a função de armador do time e atuando como um camisa 10. Assim, o atacante Pedro que faz o papel de centroavante da equipe.

