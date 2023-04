Com Sampaoli no Maracanã, Gabi volta a marcar e Flamengo vence Coritiba

O Flamengo se reencontrou com as vitórias e largou com o pé direito no Campeonato Brasileiro. Sob olhares de Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro venceu o Coritiba por 3 a 0, neste domingo, no Maracanã. O novo técnico do clube carioca acompanhou o duelo no estádio.

Após três derrotas seguidas, o Flamengo volta a vencer e vai iniciar o trabalho com Sampaoli em um clima melhor. Contra o Coritiba, o clube carioca conseguiu se impor desde o começo, marcando no campo de ataque e sendo superior. Destaque no ano, Ayrton Lucas abriu o placar, Gabigol acabou com a seca de gols e fez o segundo do jogo no Maracanã, enquanto Pedro fechou o placar.

O Flamengo, sob o comando de Sampaoli, agora vai buscar se recuperar na Libertadores, da qual é o atual campeão. Após largar com derrota para o Aucas, no Equador, o Rubro-Negro recebe o Ñublense, do Chile, nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo Grupo A. O jogo deve marcar a estreia do técnico argentino. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Internacional, domingo, às 11h (de Brasília), no Beira-Rio. O Coritiba, por sua vez, enfrenta o Fortaleza, domingo, 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira.

O duelo entre Flamengo e Coritiba

Interino, Mário Jorge promoveu mudanças no time do Flamengo. Ele barrou Pedro e colocou Matheus França. Outra novidade foi a entrada de Wesley no lugar de Varela na lateral direita. Já David Luiz, que sentiu dores na coxa direita, deu lugar a Léo Pereira.

A primeira investida de perigo foi do Flamengo. Aos sete minutos, Ayrton Lucas recebeu pela esquerda e emendou de fora da área. Gabriel Vasconcelos espalmou. O lateral-esquerdo não deu chances na segunda finalização. Aos 11 minutos, o clube carioca recuperou a posse da bola após cobrança de lateral do Coritiba. Gerson achou Ayrton Lucas, que chutou de fora da área e fez um belo gol: 1 a 0.

O Coritiba assustou aos 15 minutos. Após bola levantada para a área, Rodrigo Pinho desviou, mas errou o alvo. A bola foi para fora. Aos 21, após cobrança rápida de lateral, Rodrigo Pinho foi lançado na área. Ele chutou e Santos defendeu.

Apesar dos sustos, o Flamengo era superior. O clube carioca buscava rodar a bola para encontrar os espaços. Depois de um tempo sem conseguir criar, o Rubro-Negro quase ampliou, após recuperar a posse no ataque. Matheus França, aos 42 minutos, acertou a trave. Aos 44, novamente roubando a bola na frente, Everton Ribeiro arriscou de fora da área. Gabriel Vasconcelos mandou para escanteio. Na cobrança, Matheus França subiu livre e cabeceou, mas a bola foi para fora, com perigo. O Fla foi para o intervalo em vantagem.

O Flamengo pressionou o Coritiba no começo do segundo tempo. Aos nove minutos, Gerson foi lançado na área. Andrey, que acabara de entrar, derrubou o volante. Pênalti. Gabigol cobrou praticamente no ângulo e fez 2 a 0. O artilheiro interrompeu uma seca de dez jogos sem balançar as redes.

Aos 23 minutos, Mário Jorge fez as primeiras substituições no Flamengo e promoveu o retorno de Bruno Henrique. O atacante não jogava desde o dia 15 de junho de 2022, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito. Ele entrou no lugar de Everton Cebolinha. Já Igor Jesus ocupou a vaga de Thiago Maia. O camisa 27 entrou na ponta esquerda e ganhou minutos pensando na sequência da temporada.

Santos apareceu bem aos 32 minutos. Júnior Urso chutou da entrada da área. O goleiro rubro-negro foi no canto e fez defesa segura. Aos 47, Fabrício Bruno quase ampliou após cobrança de escanteio. Gabriel Vasconcelos salvou.

O Flamengo fechou o placar aos 49 minutos do segundo tempo. A zaga do Coritiba se enrolou. Pedro, que entrou no lugar de Gabigol, ficou com a bola, tabelou com Victor Hugo, outra mudança da reta final do jogo, e tocou com categoria para fazer 3 a 0. O Rubro-Negro largou com vitória no Brasileirão. Agora, inicia a era Jorge Sampaoli.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3X0 CORITIBA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/04/2023, domingo

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-Fifa-RS)

Cartões amarelos: Gabigol, Fabrício Bruno e Marinho (Flamengo); Júnior Urso, William Pottker e Zé Roberto (Coritiba)

Gols: Ayrton Lucas, aos 11' do 1ºT, Gabigol, aos 10' do 2ºT, e Pedro, aos 49' do 2ºT