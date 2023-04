Com direito a golaço como cartão de visitas, ​​​​​​​Ayrton Lucas projeta trabalho com Sampaoli

A expectativa é de que a estreia do novo técnico ocorra ainda nesta semana, na próxima quarta-feira, 19, quando o Flamengo enfrenta o Ñublense, pela Copa Libertadores

Destaque do Flamengo em 2023, Ayrton Lucas abriu o caminho para a vitória rubro-negra por 3 a 0 sobre o Coritiba, neste domingo, 16, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, logo aos 11 minutos, Ayrton Lucas acertou um chutaço de fora da área e marcou um belo gol. O lateral-esquerdo vem sendo um dos jogadores mais regulares do Flamengo em 2023.

Ayrton Lucas é uma peça importante ofensivamente. Foi o quarto gol dele na temporada, em que ajudou também com três assistências. O lateral-esquerdo enalteceu a vitória sobre o Coritiba. Novo técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli acompanhou o jogo no Maracanã.

"Hoje a gente queria somente a vitória para poder mudar esta chave, de tudo que a gente viveu, os resultados negativos. Espero que com o novo treinador, daqui para frente, possa ser diferente e a gente encontrar o caminho da vitória, como foi hoje", declarou Ayrton Lucas.

Sampaoli inicia o trabalho nesta segunda-feira, 17. A tendência é a de que o técnico argentino comande o time contra o Ñublense, do Chile, quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo Grupo A da Libertadores.

