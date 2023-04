Torcida do Flamengo protesta contra elenco e diretoria no Ninho do Urubu

Após três derrotas seguidas, torcedores exibem faixas com críticas a jogadores e dirigentes na entrada do centro de treinamento rubro-negro

O sábado, 15, do Flamengo foi marcado por protestos no Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. Torcedores levaram faixas com críticas a jogadores e também ao departamento de futebol rubro-negro.

David Luiz, Gerson e Gabigol foram os principais alvos da torcida nas faixas. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz também foi "homenageado" pelos torcedores. "Fora, Braz", "Gabigordo", "Muita marra e pouco futebol" e "Time de frouxo" foram alguns dizeres das faixas.

O Flamengo vive um momento de crise, com resultados ruins e troca de técnico. Após perder a final do Campeonato Carioca para o Fluminense, Vítor Pereira foi demitido. Na sexta-feira, 14, o Rubro-Negro anunciou Jorge Sampaoli.

Na estreia no Brasileiro, o Flamengo será comandado por Mário Jorge, técnico da base. Na manhã deste sábado, ele finalizou a preparação rubro-negra para o duelo com o Coritiba, neste domingo, 16, às 16 horas (horário de Brasília), no Maracanã.

O Flamengo vem de três derrotas seguidas, para o Aucas, pela Libertadores, para o Fluminense, na final do Carioca, e para o Maringá, pela terceira fase da Copa do Brasil, sendo a última já com Mário Jorge.

