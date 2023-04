Flamengo oficializa a contratação do técnico Jorge Sampaoli

Nesta sexta-feira, o clube carioca confirmou a chegada do argentino Jorge Sampaoli até o fim de 2024

O Flamengo já tem um substituto para o lugar de Vitor Pereira na função de treinador. Nesta sexta-feira, o clube carioca confirmou a chegada do argentino Jorge Sampaoli.

"O Clube de Regatas do Flamengo comunica que assinou acordo com o técnico Jorge Sampaoli para dirigir o elenco de futebol profissional até 31 de dezembro de 2024", destacou o comunicado do Rubro-Negro nas redes sociais.

Jorge Sampaoli retorna ao Brasil para a terceira passagem como técnico no país. Anteriormente, ele dirigiu o Santos em 2019 e o Atlético-MG entre 2020 e 2021.

