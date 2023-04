Everton Ribeiro admite momento ruim do Flamengo após derrota na Copa do Brasil

Partida foi a primeira após a demissão do técnico Vitor Pereira. No entanto, os flamenguistas repetiram a atuação apática da final do Campeonato Carioca

O Flamengo voltou a decepcionar ao perder por 2 a 0 para o Maringá nesta quinta-feira, 13, no interior catarinense. O resultado complica a situação dos rubro-negros na terceira fase da Copa do Brasil.

A partida foi a primeira após a demissão do técnico Vitor Pereira. No entanto, os flamenguistas repetiram a atuação apática da final do Campeonato Carioca.

O meia Everton Ribeiro admitiu o mau momento da equipe e pregou trabalho para reverter a situação. "O momento é difícil. Não vai mudar da noite para o dia. O Maringá foi superior em vários momentos na partida. A vitória deles foi merecida. É falar menos e trabalhar. Somente nós, jogadores, e a comissão podemos mudar. É um momento que não é compatível com a qualidade que temos", disse.

O Flamengo terá que vencer por três gols de diferença no dia 26 de abril, no Maracanã, para seguir na Copa do Brasil sem passar pelos pênaltis.

Após gol que abriu o placar para o time da casa, a torcida maringaense provocou os flamenguistas e cantou a música envolvendo o Real Madrid, que ficou conhecida antes do Mundial de Clubes: "Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar".



