Flamengo anuncia a demissão do técnico Vítor Pereira

Decisão da diretoria do Flamengo vem após a derrota da equipe para o Fluminense por 4 a 1, no jogo de volta da final do Campeonato Carioca

Nesta terça-feira, 11, o Flamengo anunciou pelas redes sociais que Vítor Pereira não é mais técnico da equipe. Contratado em janeiro, o treinador português disputou cinco competições nesta temporada e não conquistou nenhuma.

Em nota, o clube carioca noticiou a demissão de Vítor Pereira e de seus auxiliares do comando técnico. A decisão da diretoria do Flamengo vem após a derrota da equipe para o Fluminense por 4 a 1, no jogo de volta da final do Campeonato Carioca.

Vítor Pereira acertou sua chegada ao Flamengo em dezembro de 2022, quando ainda tinha contrato com o Corinthians. O treinador português só assinou com o rubro-negro em janeiro e passou a comandar a equipe em 2023.

Passagem de 4 meses pelo Flamengo

Ao todo, foram 20 jogos à frente do Flamengo, sendo que algumas partidas do Campeonato Carioca foram comandadas por seus auxiliares. Vítor Pereira somou dez vitórias, dois empates e oito derrotas no rubro-negro.

Além disso, a equipe disputou cinco competições diferente neste início de temporada e jogou quatro finais. Pela Supercopa do Brasil, o Flamengo foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 3. No Mundial de Clubes, o clube carioca perdeu para o Al Hilal, da Arábia Saudita, nas semifinais, e venceu o Al Ahly, do Egito, para ficar com o terceiro lugar do torneio.

Na sequência, o Flamengo encarou o Independiente de Valle, do Equador, pela Recopa Sul-Americana. No jogo de ida, foi derrotado por 1 a 0, e venceu a volta pelo mesmo placar, no Maracanã. A decisão foi para os pênaltis e o rubro-negro foi superado na disputa.

Já no Campeonato Carioca, Vítor Pereira comandou o time em 14 jogos, tendo vencido nove, empatado dois e perdido três. Na final da Taça Guanabara, o Flamengo foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 1, de virada. Neste domingo, o clube perdeu novamente e foi goleado por 4 a 1 pelo rival, no jogo de volta do Cariocão. Flamengo venceu a ida por 2 a 0.

Na estreia da Libertadores, o treinador do Flamengo escalou uma equipe alternativa e foi derrotado pelo Aucas por 2 a 1, no Equador, na última quarta-feira.

Saída de VP do Corinthians

Vítor Pereira foi contratado em março de 2022 pelo Corinthians e estreou no clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Paulista. Pelo Timão, o técnico português somou 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos disputados.

Na última temporada, o Corinthians foi eliminado nas semifinais do Paulistão, terminou em quatro lugar no Brasileirão, caiu nas quartas de final da Libertadores e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Nas últimas duas competições, o algoz foi o Flamengo.

Apesar dos resultados positivos, a passagem de Vítor Pereira pelo Corinthians foi marcada por polêmicas. Expulsões na beira do campo, cobranças públicas a jogadores do time e a saída conturbada do clube geraram insatisfações com diretoria, torcida e elenco.

