Marcos Braz deixa futuro de Vítor Pereira no Flamengo em aberto após vice do Carioca

Neste domingo, 9, o Flamengo perdeu por 4 a 1 para o Fluminense e, com isso, amargou o vice do Campeonato Carioca de 2023. O resultado fez a pressão em cima de Vítor Pereira aumentar. Após o clássico, o vice-presidente de futebol Marcos Braz deixou o futuro do técnico português em aberto.

"Hoje não vamos tomar nenhuma decisão, todos estão de cabeça quente, não é resultado que queríamos. Tem que se rever, mas não passa por nenhuma troca ou situação que vá decidir agora às 10 ou 11 da noite. Amanhã, com calma, vou estar com as pessoas que devo estar e muito provavelmente com o Vitor. Por enquanto, permanece tudo normal", disse em zona mista no Maracanã.

O comandante, por sua vez, entende que ainda pode dar a volta por cima no comando do clube rubro-negro. "O clube define (a permanência). Vim ao Flamengo para trabalhar, melhorar o time e construir uma equipe forte. Estou mais do que convencido que isso é possível", comentou em entrevista coletiva.

Desde que assumiu o Flamengo, Vítor Pereira soma 16 partidas, com nove vitórias, um empate e seis derrotas. Além do vice do Carioca, a equipe também ficou com o vice da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana.

O Rubro-Negro volta a campo agora na próxima quinta-feira, 13, às 20 horas (de Brasília), quando encara o Maringá, fora de casa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

