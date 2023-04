Recuperado, Bruno Henrique é relacionado pelo Flamengo para final contra Fluminense

Atacante tinha sido submetido a cirurgia após grave lesão no joelho em junho do ano passado e está liberado para retornar aos gramados na decisão do Campeonato Carioca

O técnico Vitor Pereira contará com uma novidade no elenco do Flamengo para a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O atacante Bruno Henrique volta a figurar entre os relacionados para o jogo deste domingo, 9, às 18 horas, no estádio do Maracanã.

O Flamengo - através das redes sociais - confirmou o retorno do jogador, que está afastado desde o duelo contra o Cuiabá, no dia 15 de junho. O Rubro-Negro ainda divulgou um vídeo em que Bruno Henrique se emociona ao rever as imagens da lesão e ao falar do período de recuperação.

"Vou falar a verdade, pelos meus filhos, não tinha visto a imagem da contusão. É muito ruim, um sentimento forte, onde só eu sei o que passei. Eu levantei (após a lesão), senti o joelho frouxo. Eu tive a convicção de que tinha machucado", disse.

